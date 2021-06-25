МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России сохранил значение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на нулевом уровне, сообщается на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, банковский сектор обладает значительным запасом капитала в размере 6 триллионов рублей, а также макропруденциальным буфером капитала в размере 641 миллиарда рублей, который может быть распущен только по решению Банка России.

Часть накопленного макропруденциального буфера в размере 124 миллиардов рублей будет распущена банками с 30 июня 2021 года в соответствии с решением ЦБ. Эта мера позволит обеспечить выход банков из временных регуляторных послаблений Банка России, введенных в начале пандемии, без существенного негативного влияния на нормативы достаточности капитала.

"С учетом возврата Банка России к макропруденциальным мерам, действовавшим до начала пандемии в сегментах ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования, а также ухудшения эпидемической ситуации изменение значения национальной антициклической надбавки нецелесообразно", — поясняет регулятор.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки, пройдет в сентябре.