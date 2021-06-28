МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Программа льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% завершит свое существование в прежнем виде 1 июля, ее параметры изменены: ставка повышена до 7%, а сумма кредита ограничена 3 миллионами рублей.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. А в начале этого июня президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 1 июля 2022 года, но с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита в размере 3 миллионов рублей.

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Теперь, с учетом снижения лимита до 3 миллионов рублей, спрос на льготную ипотеку будет формироваться преимущественно вне столичных регионов и на квартиры среднего и эконом-класса, уверена Щурихина. Так, снижение лимита однозначно отсечет от программы массовых заемщиков со стандартным первоначальным взносом из Москвы и Санкт-Петербурга: средний размер ипотечного кредита в столице составил в апреле 6,3 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге – 4 миллиона, пояснила она.

"Поскольку столичные регионы формировали львиную долю спроса на льготную ипотеку, а также с учетом того, что многие потенциальные заемщики уже получили ссуду в 2020-м и начале 2021-го, выдачи банков по новой версии льготной программы могут оказаться вдвое меньше, чем в рамках запуска ее первой антикризисной версии", — заключила Щурихина.