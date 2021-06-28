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2021
https://1prime.ru/finance/20210628/834046264.html
Клиенты банков стали чаще страховать карты и счета
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https://россиясегодня.рф
Россияне хотят страховать банковские карты и счета, чтобы защититься от мошенников. Спрос вырос на 44%, пишут "Известия". По данным издания, клиенты банков чаще всего покупают... ПРАЙМ, 28.06.2021
новости, страхование, финансы, общество , банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Россияне хотят страховать банковские карты и счета, чтобы защититься от мошенников. Спрос вырос на 44%, пишут "Известия". По данным издания, клиенты банков чаще всего покупают страховые полисы от кибер-атак, физических ограблений у банкомата, потери карты и кражи данных.
СМИ, напоминает, что 70% мошенничеств были совершены с использованием информационных технологий.
Повышенный интерес к кстрахованию изданию подтвердили в РСХБ, "Открытии", Росбанке и Совкомбанке.
"В первом за первые четыре месяца 2021 года продали 19 тыс полисов, что на 44% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", — цитирует газета заместителя генерального директора "РСХБ-Страхование" Андрея Борисовича.
Другой эксперт "Известий" объяснил спрос увеличением популярности кредитных карт, повышением количества мошенничеств и активной продажей этих страховок в кредитных организациях.