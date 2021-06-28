МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Россияне хотят страховать банковские карты и счета, чтобы защититься от мошенников. Спрос вырос на 44%, пишут "Известия". По данным издания, клиенты банков чаще всего покупают страховые полисы от кибер-атак, физических ограблений у банкомата, потери карты и кражи данных.

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Повышенный интерес к кстрахованию изданию подтвердили в РСХБ, "Открытии", Росбанке и Совкомбанке.

"В первом за первые четыре месяца 2021 года продали 19 тыс полисов, что на 44% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", — цитирует газета заместителя генерального директора "РСХБ-Страхование" Андрея Борисовича.

Другой эксперт "Известий" объяснил спрос увеличением популярности кредитных карт, повышением количества мошенничеств и активной продажей этих страховок в кредитных организациях.