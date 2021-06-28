2021-06-28T09:27:11+03:00
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https://1prime.ru/finance/20210628/834048063.html
Банкир посоветовал не гнаться за "быстрыми деньгами"
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Формирующим сбережения стоит рассчитывать на длительную перспективу и не стремиться к быстрым доходам, потому что зачастую это чревато потерями, заявил в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 28.06.2021
сбережения, деньги, инвестиции, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Формирующим сбережения стоит рассчитывать на длительную перспективу и не стремиться к быстрым доходам, потому что зачастую это чревато потерями, заявил в интервью РИА Новости председатель правления крымского банка РНКБ Михаил Якунин.
"В этом деле, на мой взгляд, всегда нужно рассчитывать на длительную перспективу. Не нужно стремиться к быстрым доходам, потому что зачастую это чревато потерей капитала. А инвестирование — это вложение средств на долгий срок без риска потери средств. Поэтому мой совет: занимайтесь инвестициями и не гонитесь за быстрыми деньгами", — сказал он.
Якунин также отметил, что депозитный портфель РНКБ превышает 63 миллиарда рублей. "Средняя сумма вклада при этом составляет 436 тысяч рублей", — ответил он на вопрос о размере сбережений в Крыму.
По данным ЦБ, совокупные средства физических лиц в банках РФ уменьшились в мае на 1,5% — до 32,4 триллиона рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.