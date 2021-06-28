МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Формирующим сбережения стоит рассчитывать на длительную перспективу и не стремиться к быстрым доходам, потому что зачастую это чревато потерями, заявил в интервью РИА Новости председатель правления крымского банка РНКБ Михаил Якунин. Россиянам дали совет, когда начинать продавать доллары и евро

"В этом деле, на мой взгляд, всегда нужно рассчитывать на длительную перспективу. Не нужно стремиться к быстрым доходам, потому что зачастую это чревато потерей капитала. А инвестирование — это вложение средств на долгий срок без риска потери средств. Поэтому мой совет: занимайтесь инвестициями и не гонитесь за быстрыми деньгами", — сказал он.

Якунин также отметил, что депозитный портфель РНКБ превышает 63 миллиарда рублей. "Средняя сумма вклада при этом составляет 436 тысяч рублей", — ответил он на вопрос о размере сбережений в Крыму.

По данным ЦБ, совокупные средства физических лиц в банках РФ уменьшились в мае на 1,5% — до 32,4 триллиона рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.