МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал закон о дополнительной финансовой поддержке регионов

Документ переносит крайний срок внесения проекта бюджета РФ в Госдуму с 1 октября на 15 сентября.

Это ускорит доведение средств до регионов. Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование, отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Одновременно срок рассмотрения депутатами изменений в бюджет увеличивается с 25 до 30 дней. Законопроект об исполнении федерального бюджета за отчетный год должен будет вноситься в Госдуму до 15 июня и рассматриваться в течение 45 дней со дня внесения.

При этом срок подготовки и представления Счетной палатой РФ в Госдуму и правительство заключения на годовой отчет об исполнении федерального бюджета сокращается до 15 дней.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать со дня его опубликования.