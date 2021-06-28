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https://1prime.ru/finance/20210628/834054919.html
Путин перенес срок внесения проекта бюджета
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Президент России Владимир Путин подписал закон о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... ПРАЙМ, 28.06.2021
владимир путин, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ переносит крайний срок внесения проекта бюджета РФ в Госдуму с 1 октября на 15 сентября.
Это ускорит доведение средств до регионов. Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование, отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Одновременно срок рассмотрения депутатами изменений в бюджет увеличивается с 25 до 30 дней. Законопроект об исполнении федерального бюджета за отчетный год должен будет вноситься в Госдуму до 15 июня и рассматриваться в течение 45 дней со дня внесения.
При этом срок подготовки и представления Счетной палатой РФ в Госдуму и правительство заключения на годовой отчет об исполнении федерального бюджета сокращается до 15 дней.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать со дня его опубликования.