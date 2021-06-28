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2021
https://1prime.ru/finance/20210628/834055907.html
Замглавы Центробанка Китая выдвинут на пост замдиректора МВФ
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Замглавы Народного банка Китая Ли Бо выдвинут на пост заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда, сообщила в заявлении глава фонда Кристалина Георгиева. По... ПРАЙМ, 28.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 28 июн — ПРАЙМ. Замглавы Народного банка Китая Ли Бо выдвинут на пост заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда, сообщила в заявлении глава фонда Кристалина Георгиева.
По ее словам, Ли Бо обладает большим опытом в области работы центральных банков, проработав 14 лет в ЦБ КНР. В этом качестве он проводил реформу государственных банков, меры по борьбе с отмыванием средств и разрабатывал макроэкономическую стратегию ЦБ.
В прошлом Ли Бо — юрист, работал в Нью-Йорке.