ВАШИНГТОН, 28 июн — ПРАЙМ. Замглавы Народного банка Китая Ли Бо выдвинут на пост заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда, сообщила в заявлении глава фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, Ли Бо обладает большим опытом в области работы центральных банков, проработав 14 лет в ЦБ КНР. В этом качестве он проводил реформу государственных банков, меры по борьбе с отмыванием средств и разрабатывал макроэкономическую стратегию ЦБ.

В прошлом Ли Бо — юрист, работал в Нью-Йорке.