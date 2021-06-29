МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. На вводе новых, усиленных коронавирусных ограничений, в России доля одобряемых заявок на получение микрозаймов снизилась. Как пишет "Коммерсант", снижается и сумма таких микрокредитов.

В частности, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в других регионах стали с меньшей охотой давать микрозаймы. Доля одобренных заявок от общего количества снизилась с 36,3% до 34,2%.

"Начался новый период неопределенности, поэтому отдельные игроки начали снижать уровень одобрений в тестовом режиме на случай введения более жестких мер", — заявил председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.

Больше всего ужесточение оценки кредитоспособности касается заемщиков из самых уязвимых к новым ограничениям отраслей. В частности — работающих в торговле.

На выдачу займов может повлиять также и массовое отстранение от работы непривитых сотрудников, считают эксперты. Но значительное сокращение доли одобрений возможно только при сценарии полного локдауна, подытожили специалисты.