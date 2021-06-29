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https://1prime.ru/finance/20210629/834063938.html
В ВТБ дали прогноз роста ключевой ставки
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Банк России в этом году может увеличить ключевую ставку до 6% или даже выше, считает член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Я допускаю, что ставка может достигнуть уровня 6% или даже... ПРАЙМ, 29.06.2021
втб, цб рф, ставка банка россии, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Банк России в этом году может увеличить ключевую ставку до 6% или даже выше, считает член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Я допускаю, что ставка может достигнуть уровня 6% или даже выше 6% по итогам конца этого года", — сказал он в ходе диалога с инвесторами.
Банк России с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трех заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила в интервью Блумбергу, что в июле регулятор будет рассматривать шаг повышения в 0,25-1 процентный пункт.