МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Сбербанк, ВТБ и еще 10 банков примут участие в тестировании цифрового рубля, которое начнется в январе 2022 года и будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года: на первом этапе планируется опробовать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций, говорится в пресс-релизе Банка России. Набиуллина рассказала о перспективах цифровых валют

"Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля", — сказано в сообщении регулятора.

"На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота", — добавили в ЦБ.

Для удобства использования цифрового рубля необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую, подчеркнула первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Именно поэтому крайне важно взаимодействие с участниками рынка на всех этапах пилотного проекта.

В первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 кредитных организаций: "Ак Барс", Альфа-банк, банк "Дом.РФ", ВТБ, Газпромбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, банк "Союз" и Транскапиталбанк.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.