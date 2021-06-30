МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России в ближайшие недели выпустит консультативный доклад с предложениями по регулированию компаний, работающих на финансовом рынке, по видам деятельности, а не по типу юрлица, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России обсудит изменение таргета по инфляции

"Мы понимаем, что и в других секторах финансового рынка должны быть созданы условия для того, чтобы клиентам предлагались комплексные решения. Мы многие годы работали над устранением регуляторного арбитража, над внедрением риск-ориентированного подхода, повышали требования к финансовой устойчивости, и сейчас мы считаем, что можем уже реально переходить к регулированию по видам деятельности", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Набиуллина пояснила, что этот подход предполагает, что основные регуляторные требования будут предъявляться не к юридическому лицу, а к осуществляемой им деятельности. В первую очередь это коснется рынка платежных услуг — их смогут оказывать нефинансовые и некредитные финансовые организации. Также, добавила глава ЦБ, можно совмещать деятельность негосударственных пенсионных фондов и страховщиков жизни. Банки, брокеры, страховщики, НПФ и микрофинансовые организации должны получить равные возможности по совмещению своей деятельности с деятельностью по управлению активами и инвестиционному консультированию, подчеркнула она.

"Мы собираемся в ближайшие недели выпустить консультативный доклад для обсуждения, где эти и другие предложения будут изложены более подробно", — заключила Набиуллина.