МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 8,489 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Путин рассказал о целях по сдерживанию инфляции

Цена отсечения составила 97,96% от номинала, средневзвешенная цена — 98,0718% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,31% годовых, средневзвешенная доходность — 7,3% годовых. Спрос — 27,93 миллиарда рублей.

На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме 20 миллиардов рублей.