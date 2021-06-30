2021-06-30T14:12:39+03:00
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2021-06-30T14:12:39+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210630/834073484.html
Минфин разместил на аукционе ОФЗ одного выпуска
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Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 8,489 миллиарда рублей... ПРАЙМ, 30.06.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 8,489 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 97,96% от номинала, средневзвешенная цена — 98,0718% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,31% годовых, средневзвешенная доходность — 7,3% годовых. Спрос — 27,93 миллиарда рублей.
На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме 20 миллиардов рублей.