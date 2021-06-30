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2021
https://1prime.ru/finance/20210630/834076486.html
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ одного выпуска не состоялся
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Аукцион Минфина России по размещению ОФЗ 26240 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам, говорится в сообщении министерства. "Министерство финансов Российской... ПРАЙМ, 30.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Аукцион Минфина России по размещению ОФЗ 26240 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26240RMFS 30 июня 2021 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — сказано в релизе.
Ранее в среду Минфин на аукционе разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 8,489 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов рублей. Спрос составил 27,93 миллиарда рублей.