МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае снизился на 0,02%, следует из данных ЦБ РФ.

Показатель на 1 июня составил 59,194 триллиона рублей против 59,206 триллиона на 1 мая. Таким образом, объем денежной массы снизился на 12,2 миллиарда рублей.