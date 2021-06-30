2021-06-30T17:16:01+03:00
2021-06-30T17:16:01+03:00
2021-06-30T17:16:01+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210630/834076738.html
Денежная масса России в национальном определении незначительно снизилась
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае снизился на 0,02%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июня составил 59,194 триллиона... ПРАЙМ, 30.06.2021
денежная масса, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае снизился на 0,02%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июня составил 59,194 триллиона рублей против 59,206 триллиона на 1 мая. Таким образом, объем денежной массы снизился на 12,2 миллиарда рублей.