МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Минфин России планирует в третьем квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 700 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Эксперт назвал перспективные российские акции

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 300 миллиардов, от 10 лет — 300 миллиардов.

Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в июле планируется провести аукционы 7-го, 14-го, 21-го и 28 числа, в августе — 4-го, 11-го, 18-го и 25 числа, в сентябре — 1-го, 8-го, 15-го, 22-го и 29 числа.

Минфин в первом полугодии разместил гособлигации на общую сумму 1,633 триллиона рублей, в том числе в первом квартале на 774,4 миллиарда рублей, во втором — на 858,3 миллиарда рублей. План привлечения на рынке ОФЗ как в первом, так и во втором кварталах был установлен на уровне 1 триллиона рублей.