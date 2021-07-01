МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Физлицам и организациями теперь будет необходимо отчитываться о движении средств через иностранные электронные кошельки, если суммы входящих переводов превышают 600 тысяч рублей в год, при этом будет введен запрет на прием иностранных электронных кошельков в российских магазинах, минуя российский банк, за исключением платежных карт, — соответствующие поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле вступают в силу 1 июля. Назван способ выбраться из бедности, который всем подходит

"Скорее всего, это новое требование к отчетности затронет незначительное число клиентов: отчет в Федеральную налоговую службу надо будет подавать только в том случае, если за год объем пополнений иностранного электронного кошелька превысит 600 000 рублей или эквивалент в валюте", — пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

"Ситуация это довольно редкая. В первую очередь это актуально для предпринимателей, которые принимают оплату за свои товары или услуги от клиентов на зарубежные кошельки", — добавил он. А для тех, кто использует электронные кошельки российских операторов электронных денег со вступлением в силу поправок ничего не поменяется, подчеркнул эксперт.

По его мнению, поправки направлены на решение двух задач. Во-первых, регулятор был обеспокоен тем, что некоторые магазины в России принимают платежи через иностранные системы электронных денег. Поскольку открыть кошелек за рубежом можно через интернет, иностранные игроки фактически могли оказывать услуги на территории России, но при этом не подчиняясь требованиям российского законодательства.

Теперь прием таких электронных средств платежа возможен только через российские кредитные организации. При этом открывать электронные кошельки за рубежом резиденты по-прежнему смогут. В России ужесточается регулирование для рынка микрокредитования

Во-вторых, нормативные акты сближают требования к отчетности по иностранным банковским счетам и электронным кошелькам. Граждане уже некоторое время отчитываются в ФНС о движении по своим счетам, открытым в зарубежных банках. Теперь схожие требования распространяются и на иностранные электронные кошельки.