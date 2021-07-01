ХАБАРОВСК, 1 июл — ПРАЙМ. Инвестиционный портфель Хабаровского края до 2030 года сформирован из 338 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 2,5 триллиона рублей, сказал журналистам врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"На сегодняшний день мы предлагаем инвесторам портфель в 2,5 триллиона рублей. В регионе активно работает институт по поддержке инвесторов —Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций. В текущем году введены в эксплуатацию ряд крупных инвестиционных проектов. Наиболее значимым является окончание строительства ТЭЦ в Советской Гавани, куда инвестировано более 33 820 миллионов рублей", — отметил Дегтярев.

Вторым значимым проектом для края стал ввод в эксплуатацию первой очередь транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля, мощностью 24 миллиона тонн угля в год (АО "ВаниноТрансУголь", резидент СПВ) создано 400 рабочих мест, объем инвестиций более 33 миллиардов рублей.

В текущем году завершено строительство семеноводческого завода в Бикине. Предприятие планирует обеспечивать эталонными семенами сои сельхозпроизводителей всего Дальнего Востока, обеспечит работой более 100 человек, объем инвестиций превысил 1 миллиард рублей.

Завершена реализация проекта с объемом инвестиций в 630 миллионов рублей по строительству завода по производству водосточной системы из ПВХ ООО "ТН-Пластики", резидента ТОСЭР "Хабаровск".

Дегтярев отметил, что по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, деловой климат в Хабаровском крае постепенно улучшается. Регион входит в тройку лидеров роста среди дальневосточных регионов.

"Бизнес активно вкладывает деньги в экономику региона, последние три года темп прироста инвестиций составлял в среднем более 100 процентов. Это значительно больше среднероссийских показателей. К 2030 году ежегодный показатель инвестиций в экономику края должен быть не менее 400 миллиардов рублей", — резюмировал он.