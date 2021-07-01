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2021
https://1prime.ru/finance/20210701/834084758.html
Россиянам разрешили создавать личные фонды для управления бизнесом
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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в Гражданский кодекс РФ понятие "личных фондов", которые смогут создавать сами граждане для управления своим бизнесом,... ПРАЙМ, 01.07.2021
имущество, фонды, владимир путин, бизнес, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в Гражданский кодекс РФ понятие "личных фондов", которые смогут создавать сами граждане для управления своим бизнесом, имуществом или активами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок, после смерти его владельца он станет наследственным.
Минимальная стоимость имущества или активов, которую учредитель должен при создании внести в фонд, составляет 100 миллионов рублей.
Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.