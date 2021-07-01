МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в Гражданский кодекс РФ понятие "личных фондов", которые смогут создавать сами граждане для управления своим бизнесом, имуществом или активами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин ужесточил наказание за преднамеренное банкротство

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок, после смерти его владельца он станет наследственным.

Минимальная стоимость имущества или активов, которую учредитель должен при создании внести в фонд, составляет 100 миллионов рублей.

Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.