МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Внедрение в России системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами будет стоить бюджету от 300 до 600 миллиардов рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в Минтруде. Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям

Отмечается, что Минтруд представил в правительство первые оценки стоимости внедрения в России системы, которая будет представлять собой сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность жить без посторонней поддержки. Создание такой системы долговременного ухода к 2030 году является одной из целей нацпроекта "Демография". Издание напоминает, что Минтруд обсуждает ее конструкцию при участии Минздрава, Минфина, Минэкономики и Агентства стратегических инициатив с 2018 года. За последние три года пилотные проекты по внедрению системы начались в 24 регионах страны — их методологом выступает благотворительный фонд "Старость в радость".

В правительстве подсчитали, что ежегодные траты на общероссийский проект могут составить от 500 до 700 миллиардов бюджетных рублей. Минтруд же утверждает о тратах в пределах 330 миллиардов. Именно вопрос стоимости не позволяет согласовать программу.

К более медленному внедрению системы правительство может подталкивать и потребность в ее кадровом обеспечении. Как рассказали "Коммерсанту" в Минтруде, по оценке ведомства, потребность в кадрах для системы долговременного ухода, которая позволила бы предоставлять соответствующие услуги всем нуждающимся (их число может доходить до 1,9 млн человек), составляет порядка 500 тысяч человек.