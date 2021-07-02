МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 30 июня составил 70 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Систему ухода за пожилыми оценили в сотни миллиардов рублей

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили приток в размере 70 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов неделей ранее", — говорится в обзоре.