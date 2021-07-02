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2021
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У задолжавшего кредиторам россиянина забрали единственное жилье
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У жителя Екатеринбурга с крупным долгом перед кредиторами изъяли единственное жилье. Это первая история для российской судебной практики, и эксперты опасаются, что случай станет... ПРАЙМ, 02.07.2021
новости, финансы, общество , право, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. У жителя Екатеринбурга с крупным долгом перед кредиторами изъяли единственное жилье. Это первая история для российской судебной практики, и эксперты опасаются, что случай станет прецедентом для подобных разбирательств.
Аркадий Поторочин, который задолжал кредиторам 21,4 миллиона рублей, лишился пятикомнатной квартиры в 150 квадратных метров. Ее продали на торгах за 8,25 миллиона рублей, пишет "Коммерсант".
По данным издания, Поторочина признали банкротом в 2018 году, а в 2019 году в ходе судебного спора кредиторы предложили заменить пятикомнатную квартиру должника на однокомнатную площадью 32 квадратных метра. Суд тогда решил, что данная недвижимость "разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека", а уже в июне 2021 года квартиру успешно продали на торгах. Попытки Поторочина оспорить решение суда были безуспешны.
Опрошенные изданием эксперты опасаются, что данный случай может стать прецедентом для похожих дел.
Аналитики ожидают, что Россию может накрыть волна банкротств. Они прогнозируют, что в 2021 году в России будет около 178,5 тысячи банкротств.