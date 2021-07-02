МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. У жителя Екатеринбурга с крупным долгом перед кредиторами изъяли единственное жилье. Это первая история для российской судебной практики, и эксперты опасаются, что случай станет прецедентом для подобных разбирательств.

Россиянам прогнозируют волну банкротств Коммерсант".

По данным издания, Поторочина признали банкротом в 2018 году, а в 2019 году в ходе судебного спора кредиторы предложили заменить пятикомнатную квартиру должника на однокомнатную площадью 32 квадратных метра. Суд тогда решил, что данная недвижимость "разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека", а уже в июне 2021 года квартиру успешно продали на торгах. Попытки Поторочина оспорить решение суда были безуспешны.

Опрошенные изданием эксперты опасаются, что данный случай может стать прецедентом для похожих дел.

Аналитики ожидают, что Россию может накрыть волна банкротств. Они прогнозируют, что в 2021 году в России будет около 178,5 тысячи банкротств.