МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении Банка России полномочиями регулятора аудиторской деятельности, он вступит силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 июля 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал закон о стимулировании вложений в стартапы

Согласно документу, аудиторская деятельность будет осуществляться в соответствии со стандартами и иными требованиями, установленными Банком России, а также саморегулируемой организацией (СРО) аудиторов. При этом под стандартами аудиторской деятельности понимаются международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в установленном правительством РФ порядке.

Закон также разрешает проводить обязательный аудит отчетности только аудиторским организациям. Одновременно прописываются положения, касающиеся оказания аудиторских услуг общественно значимым организациям. К таким организациям отнесены публичные АО, организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, банки, страховые организации и общества взаимного страхования, профучастники рынка ценных бумаг, НПФ, ПИФы, госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, организации с долей госучастия от 25% и другие. Путин подписал закон о квотах на выбросы предприятий

Аудиторы, оказывающие услуги таким организациям, должны быть включены в реестр ЦБ, а сведения об аудиторской организации должны быть внесены Банком России в реестр до 1 июля 2025 года. Также ЦБ будет устанавливать обязательные не только для некредитных, но и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации. Причем ЦБ должен будет на своем сайте обеспечить доступ таким СРО к личному кабинету.

Компетенция Национального финансового совета дополняется оценкой независимости аудиторских организаций, привлекаемых для проведения обязательного аудита годового отчета ЦБ, а также для аудита финансовой отчетности организаций с долей участия Банка России свыше 50%. Сведения о такой оценке предлагается включать в годовой отчет ЦБ.

Кроме того, ЦБ по согласованию с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю будет устанавливать для аудиторских организаций, бюро кредитных историй, лиц, осуществляющих актуарную деятельность и кредитных рейтинговых агентств обязательные требования к обеспечению защиты информации, за исключением требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.