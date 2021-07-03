МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Компания на Филиппинах выдала своему работнику зарплату горой монет и поплатилась за это. Об этом сообщает Vice.

Издание рассказало о том, что сотрудник фабрики NexGreen Enterprise в Валенсуэле Рассел Маноса получил жалование в десятках мешков с деньгами. Его двоюродный брат решил разместить в социальных сетях фотографии с монетами, и именно так их история получила огласку. В ситуацию вмешался мэр города Рекс Гатчалан, назвавший действия фабрики "оскорбительными". НСПК подсказала, как вернуть деньги при оплате товара по QR-коду

Вскоре руководство компании признало ошибку, однако мэр решил наказать организацию, приостановив действие разрешения, которое позволяло ей вести бизнес, а также потребовал закрыть фабрику на 15 дней. В свою очередь, министр труда Сильвестр Белло III распорядился провести расследование в отношении компании. Из-за выплаты зарплаты монетами владельцу компании может быть предъявлено обвинение.