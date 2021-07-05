МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Количество банкротств физических лиц в России выросло в первом полугодии текущего года в 1,8 раза — до 105,9 тысячи случаев, рассказали РИА Новости в консалтинговой компании GRM. Россиянам рассказали, когда ждать укрепления доллара

"За первые шесть месяцев 2021 года количество банкротных процедур составило 105,9 тысячи, тогда как в 2020 году этот показатель равнялся 58,7 тысячи, а в 2019 году 39 тысяч. Прирост количества процедур за первое полугодие 2021 года к аналогичному периоду прошлого года составил 80%", — подсчитали специалисты.

Рост количества банкротств обусловлен двумя основными причинами: ухудшением платежеспособности населения в связи с негативными последствиями для экономики пандемии коронавируса и более широким принятием в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента урегулирования неплатежеспособности физического лица, пояснил партнер компании Сергей Новиков.

По прогнозам GRM, общее количество банкротных процедур физлиц за текущий год увеличится в среднем на 65-70%, то есть темпы прироста к концу года будут плавно снижаться.

Количество банкротных процедур юридических лиц за этот же период увеличилось вдвое — до 25,7 тысяч против 12 тысяч в прошлом году и 17,7 тысячи в 2019 году. Если рассчитать средний показатель количества банкротных процедур за первые шесть месяцев текущего и прошлого годов, то он будет всего на 7% выше уровня 2019 года, что показывает "невзрывную" динамику числа банкротств компаний, считает Новиков.

"Безусловно, на такой рост оказали влияние негативные факторы, связанные с кризисными явлениями в экономике страны в период пандемии. Однако подобные результаты в первую очередь связаны с окончанием 7 января 2021 года действия моратория на банкротства. Сейчас кредиторы должников активно инициируют обращения в арбитражные суды, чего не могли сделать в период моратория. Это доказывает тот факт, что наиболее резкий рост открытых банкротных процедур произошел в апреле 2021 года: тогда было инициировано 7,1 тысячи процедур против 2,6 тысячи в апреле 2019 года", — отметил он.