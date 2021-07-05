МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Формируя долгосрочный портфель, стоит обратить внимание на коронавирусных лузеров (отельеры, авиаперевозчики, курорты и казино). Некоторые из них уже неплохо подросли, но безусловно, не восстановились полностью, и произойдет это еще нескоро. Такое мнение выразил агентству "Прайм" Павел Пахомов, руководитель Аналитического центра СПБ Биржи. Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Эксперт считает, что в целом нас ждет напряженный третий квартал, который во многом определит пути дальнейшего движения на рынке в этом году.

"Основной вопрос — это смог ли мир в целом и США в частности побороть эпидемию. Ждет ли нас восстановление экономики или новый "девятый вал" пандемии? Конечно, все уже настроены на позитив, и от части на этом позитиве рынок растет. Но если эпидемия продолжится, последствия предугадать невозможно. Тут, вполне возможно, что мы увидим массовые распродажи", — отметил Пахомов.

Основная рекомендация эксперта — это не паниковать и держать под рукой кэш. Вероятность того, что рынок должен дать возможность купить акции по более привлекательной цене, чем сейчас, очень велика. Вот только когда это будет — через неделю, месяц, квартал — непонятно, отметил он.

Он также предложил обратить внимание на производителей полупроводников, процессоров и видеокарт. Этот рынок находится сейчас в дефиците, так что компании-производители имеют все шансы на стабильный рост и хорошую прибыль.