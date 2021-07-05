МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 июля по 5 августа 2021 года составит 296 миллиардов рублей, сообщил Минфин РФ. Россия в первом квартале увеличила экспорт алмазов на 36%

В период с 7 июня по 6 июля объем покупки валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 220,9 миллиарда рублей, по 10,5 миллиарда рублей в день. При этом в июне Минфин объявил, что избавится от доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ), добавив в его структуру золото.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле 2021 года в размере +242,0 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2021 года составило +54,1 млрд руб", — говорится в сообщении.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет +296,0 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июля 2021 года по 5 августа 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 13,5 млрд руб", — сообщает министерство.

"Для покупки/продажи иностранной валюты и золота установлены единые правила: операции проводятся с Банком России ежедневно, согласно графику", — пояснили РИА Новости в Минфине.

Таким образом, Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2021 году планка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель) теперь покупает не только иностранную валюту, но и золото. Ранее министерство покупало валюту на внутреннем рынке, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет Банк России.

При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, в этом нет необходимости.