С россиян соберут почти полтриллиона рублей в пользу банков
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. С неплательщиков в России планируют взыскать почти полтриллиона рублей в пользу кредитных организаций. Как пишет газета "Известия", это на треть больше, чем в прошлом 2020 году.
За январь-май 2021 года в России было возбуждено 3,7 миллиона дел о взыскании задолженности с россиян. Общая сумма — 482 миллиарда рублей.
Больше всего неплательщиков сейчас в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.
Как рассказал изданию президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, сейчас проблемы с погашением задолженностей испытывают порядка шести миллионов человек.
"В наибольшей зоне риска оказались граждане с действующими необеспеченными займами, а именно кредитами наличными, кредитками, POS-кредитами", — пояснил он.
Как отметили изданию эксперты, на рост числа должников оказал влияние и введенный режим самоизоляции, и сложная экономическая обстановка, из-за которой ухудшилось финансовое состояние граждан страны.
https://1prime.ru/finance/20210706/834120600.html