МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. С неплательщиков в России планируют взыскать почти полтриллиона рублей в пользу кредитных организаций. Как пишет газета "Известия", это на треть больше, чем в прошлом 2020 году. В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID

За январь-май 2021 года в России было возбуждено 3,7 миллиона дел о взыскании задолженности с россиян. Общая сумма — 482 миллиарда рублей.

Больше всего неплательщиков сейчас в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.

Как рассказал изданию президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, сейчас проблемы с погашением задолженностей испытывают порядка шести миллионов человек.

"В наибольшей зоне риска оказались граждане с действующими необеспеченными займами, а именно кредитами наличными, кредитками, POS-кредитами", — пояснил он.

Как отметили изданию эксперты, на рост числа должников оказал влияние и введенный режим самоизоляции, и сложная экономическая обстановка, из-за которой ухудшилось финансовое состояние граждан страны.