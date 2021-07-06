МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Динамика активов в мае была в целом достаточно хорошей, хоть и не очень впечатляющей по меркам последних месяцев. Согласно данным Банка России, реальный прирост активов банков за месяц составил +1,6%. Для сравнения в апреле реальный прирост активов составлял +2,2%, а в марте +1,9%. При этом динамика в реальном выражении в мае является пятым результатом по темпам прироста за 12 месяцев. Таким образом, реальная динамика активов в мае хоть и замедлилась, но остается высокой даже по меркам последнего года, который был достаточно успешным. В номинальном выражении прирост составил +1,4%, что является средним результатом. Банк России оценил базовый уровень доходности вкладов в рублях в июле

В целом же с начала года (январь-май) активы банков выросли на 6,9% в номинальном и на 7,1% в реальном выражении. Стоит отметить, что реальная динамика активов в январе-мае 2021 года является рекордной для этого временного интервала с 2009 года.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "ПРАЙМ" провело анализ и подготовило ежемесячный рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 июня 2021 года. В рейтинге представлены данные по 373 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 5 июля 2021 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-мае 2021 года объем активов в номинальном выражении вырос только у 174 кредитных организаций или у 46,6% банков из рейтинга. Для сравнения на 1 января 2021 года и на 1 июня 2020 года 63,6% и 49,9% банков демонстрировали положительную динамку. Таким образом, несмотря на рекорды по средним темпам роста основная масса банков характеризовалась отрицательной динамикой, а росли в основном крупные банки.

Наибольший относительный прирост активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе-мае был у Bank of China. У этого банка активы с начала года выросли на 53%, что позволило существенно улучшить позиции в рейтинге и подняться на 20 позиций (62-е место). При этом значительный прирост активов у банка стал следствием роста остатков на НОСТРО счетах нерезидентов. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал банк "Держава", объем активов у которого вырос 43% (+19 позиции, 96-е место). Третьим по темпам прироста стал РГС Банк, активы у которого за январь-май выросли на 31%. Также высокие темпы прироста активов среди крупнейших банков продемонстрировали: "Газэнергобанк" (+29%) и Банк ДОМ.РФ (+27%).

Наиболее слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-мае 2021 года продемонстрировал СЭБ Банк, активы которого уменьшились на 32%. Вторым по темпам снижения стал "Запсибкомбанк", сокращение активов которого составило 30%. В текущем рейтинге СЭБ Банк занимает 95-е место (-11 позиций), а "Запсибкомбанк" — 84-е место (-10 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стало РНКО Платежный Центр со снижением активов на 26%, что привело к потере 9-и позиций (94-о места в текущем рейтинге).

Крупнейший банк России, "Сбербанк", по состоянию на 1 июня 2021 года располагал активами в размере 36,9 триллиона рублей, что составляет 30,9% суммарных активов всех российских банков. В январе-мае активы у него выросли на 5,3% или на 1,9 триллиона рублей. Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ за пять месяцев текущего года характеризовался ростом активов на 9% или на 1,6 триллиона рублей. Таким образом, всего два крупнейших российский государственных банка обеспечили 48% суммарного прироста активов, в текущем рейтинге они контролируют 47% суммарных активов всех банков. На ТОП-5 на 1 июня 2021 года приходится 63% активов банковской системы, и они обеспечили 76% прироста в январе-мае текущего года.

Рейтинг банков по объему активов на 1 июня 2021 года в PDF-формате >>