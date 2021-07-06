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https://1prime.ru/finance/20210706/834126184.html
Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ двух серий
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Минфин России на аукционах 7 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Министерство... ПРАЙМ, 06.07.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 7 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года в объеме 10 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме 10 миллиардов рублей.
Минфин в первом полугодии разместил гособлигации на общую сумму 1,633 триллиона рублей, в том числе в первом квартале на 774,4 миллиарда рублей, во втором — на 858,3 миллиарда рублей. План привлечения на рынке ОФЗ как в первом, так и во втором кварталах был установлен на уровне 1 триллиона рублей.
В третьем квартале Минфин РФ планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 700 миллиардов рублей.