МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 7 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Доллар "подрезали". Какие валюты стали выгоднее и надежнее

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года в объеме 10 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме 10 миллиардов рублей.

Минфин в первом полугодии разместил гособлигации на общую сумму 1,633 триллиона рублей, в том числе в первом квартале на 774,4 миллиарда рублей, во втором — на 858,3 миллиарда рублей. План привлечения на рынке ОФЗ как в первом, так и во втором кварталах был установлен на уровне 1 триллиона рублей.

В третьем квартале Минфин РФ планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 700 миллиардов рублей.