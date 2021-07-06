МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта — до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота — 20,2%, сообщило министерство. Доллар "подрезали". Какие валюты стали выгоднее и надежнее

"Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 г. конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%", — говорится в сообщении.

"Указанные конверсионные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля 2021 г., а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд. рублей, зачисленными в Фонд 2 июля с.г. в целях его формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации", — добавил Минфин.

Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

ОБЪЕМ ФНБ

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июнь 2021 года сократился в рублях на 363 миллиарда — до 13,575 триллиона рублей, а в долларах — на 1,8 миллиарда, до 187,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина.

"По состоянию на 1 июля 2021 г. объем ФНБ составил 13 574 581,2 млн. рублей или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", — говорится в сообщении. Это эквивалентно 187,566 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,313 триллиона рублей, или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 114,869 миллиарда долларов.

На 1 июня 2021 года объем ФНБ составлял 13,938 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 189,4 миллиарда долларов.