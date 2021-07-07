МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. За первые шесть месяцев текущего года Россию захлестнула волна корпоративных банкротств, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Федресурса. Что значат для рубля проблемы в ОПЕК+

Итак, число компаний, признанных несостоятельными, стало рекордным впервые с 2017 года.

Как следует из официальных данных, в январе-июне 2021 года в стране обанкротилось на 9,2% больше компаний, чем за первое полугодие прошлого 2020 года.

Общее число компаний-банкротов достигло отметки в 4,9 тысячи.

Однако оно по-прежнему меньше показателя первого полугодия докризисного 2019 года — на 19,2%.

Издание поясняет, что рост числа корпоративных банкротств фиксировался в России с 2012 года и достиг пика в 2017 году. Затем оно стало снижаться.

За прошлый 2020 год на фоне введения режима нерабочих дней и моратория на банкротства было зафиксировано рекордно низкое количество компаний, признанных несостоятельными. Это 9,9 тысячи.

Но число кредиторов, кто подал иски в суды либо сообщил о намерении добиваться банкротства своих должников, в январе-июне 2021 года выросло на 30%.

Юристы, опрошенные изданием, в качестве причин такой тенденции называют: