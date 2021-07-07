МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 18,125 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин привел структуру ФНБ к новым нормативам, исключив доллар

Цена отсечения составила 97,692% от номинала, средневзвешенная цена — 97,7645% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,35% годовых, средневзвешенная доходность — 7,34% годовых.

На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме 10 миллиардов рублей.