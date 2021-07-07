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2021-07-07T14:13:22+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210707/834135784.html
Минфин разместил на аукционе ОФЗ одной серии
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Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031... ПРАЙМ, 07.07.2021
минфин рф, офз, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 18,125 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 97,692% от номинала, средневзвешенная цена — 97,7645% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,35% годовых, средневзвешенная доходность — 7,34% годовых.
На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме 10 миллиардов рублей.