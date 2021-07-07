МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В первый месяц лета россияне взяли кредиты наличными на сумму в 622,9 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные экспресс-мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.

Этот показатель — максимальным за всю историю наблюдений (с 2014 года).

Всего розничных кредитов жители страны набрали почти на 1,3 триллиона рублей. Это практически совпадает с рекордом, установленным в апреле текущего 2021 года.

Значительная часть кредитов приходится на ипотеку: в июне этот показатель достиг 551,2 миллиарда рублей. Это тоже близко к апрельскому рекорду в 556,4 миллиарда рублей.

Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов отметил, что такие рекордные показатели можно назвать сезонным фактором.

"Это продолжение апрельского тренда: весна и лето — период, когда люди тратят деньги на ремонт, строительство, другие крупные покупки для дачи и дома, на отпуск", — отметил он.

Также аналитики отмечают, что займы охотно выдавали сами банки. Это делалось в ожидании более жесткого регулирования с начала июля, когда Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.