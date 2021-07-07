МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минфин России на первых в третьем квартале аукционах разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 15,4 миллиарда рублей при лимите в 20 миллиардов, свидетельствуют данные министерства. Названы главные страхи мировых центробанков

На первом аукционе в среду Минфин в полном объеме разместил предложенные ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 18,125 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,692% от номинала, средневзвешенная цена — 97,7645% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,35% годовых, средневзвешенная доходность — 7,34% годовых. Минфин удовлетворил в ходе аукциона 312 заявок инвесторов.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 5,435 миллиарда рублей при лимите в 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98% от номинала, средневзвешенная цена — 98,2486% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,42% годовых, средневзвешенная доходность — 7,4% годовых. Спрос — 8,596 миллиарда рублей, министерство удовлетворило в ходе аукциона 42 заявки инвесторов.

С начала июля единой динамики цен ОФЗ не наблюдалось. В результате доходность в среднем по рынку выросла на 2 базисных пункта, но при этом по выпускам со сроком обращения от 8 лет изменение доходности составило в пределах от —7 до +16 базисных пунктов, а по более долгосрочным выпускам было зафиксировано изменение ставок в пределах от —3 до +3 базисных пунктов. При этом объем ежедневных сделок менялся от 10,5 до 73 миллиардов рублей. На этом фоне неопределённости на вторичном рынке ограниченное предложение на первичном рынке в долгосрочном сегменте выглядит оправданным, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"Спрос на аукционе по размещению нового десятилетнего выпуска в 1,8 раза превысил объем предложения в 10 миллиардов рублей, которое было реализовано в полном объеме. Но для такой реализации Минфин был вынужден предоставить инвесторам более высокую премию, которая составила 6-7 базисных пунктов к уровню вторичного рынка. Второй аукцион по двадцатилетнему выпуску не вызвал особого интереса со стороны инвесторов, спрос составил всего около 86% от объема предложения, который был реализован на 54,4%. Но и для достижения этого результата эмитенту пришлось предоставить инвесторам премию по доходности в размере 8 базисных пунктов к уровню вторичного рынка", — отметил эксперт.

Минфин в первом полугодии разместил гособлигации на общую сумму 1,633 триллиона рублей, в том числе в первом квартале на 774,4 миллиарда рублей, во втором — на 858,3 миллиарда рублей. План привлечения на рынке ОФЗ как в первом, так и во втором кварталах был установлен на уровне 1 триллиона рублей.

В третьем квартале Минфин РФ планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 700 миллиардов рублей. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 миллиарда рублей, но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 5,9% до 57 миллиардов рублей в неделю.