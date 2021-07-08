Эксперт рассказал, когда Банк России повысит ключевую ставку выше 7%
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России в ближайшее время может расти выше, чем ожидают МЭР или ЦБ, рассказал агентству "Прайм" главный стратег "АТОН" Александр Кудрин.
"Этот вариант исключать нельзя, например, по итогам июня именно он и реализовался. Однако, в обозримой перспективе более вероятным сценарием представляется начало замедления инфляции", — отметил собеседник издания.
Он пояснил, что на усиление инфляционного давления влияют много факторов. В том числе — быстрое восстановление спроса, рост глобальных цен на многие товары и так далее.
На вопрос о том, может ли Банк России в связи с ростом инфляции повысить ключевую ставку до 7% годовых и выше, эксперт ответил, что на ближайшем заседании это крайне маловероятно.
"Инфляция за июнь оказалась выше ожиданий и в годовом выражении достигла отметки 6,6%, что оказалось немного выше ожиданий рынка. В сложившихся условиях, у регулятора не остается вариантов как продолжить повышать процентную ставку", — отметил он.
Кудрин напомнил: на прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что на грядущем заседании скорее всего будет рассматриваться увеличение ставки в диапазоне от 25 до 100 б.п.
"Безусловно, это предварительная оценка и она как-то может скорректироваться, но ужесточение ДКП выглядит базовым сценарием. Тем не менее, рост ключевой ставки на ближайшем заседании до уровня 7% выглядит маловероятным", — подытожил собеседник агентства.
https://1prime.ru/finance/20210708/834141292.html