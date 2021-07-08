МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России в ближайшее время может расти выше, чем ожидают МЭР или ЦБ, рассказал агентству "Прайм" главный стратег "АТОН" Александр Кудрин. Как пересмотр параметров инфляции повлияет на решение ЦБ по ставке

"Этот вариант исключать нельзя, например, по итогам июня именно он и реализовался. Однако, в обозримой перспективе более вероятным сценарием представляется начало замедления инфляции", — отметил собеседник издания.

Он пояснил, что на усиление инфляционного давления влияют много факторов. В том числе — быстрое восстановление спроса, рост глобальных цен на многие товары и так далее.

На вопрос о том, может ли Банк России в связи с ростом инфляции повысить ключевую ставку до 7% годовых и выше, эксперт ответил, что на ближайшем заседании это крайне маловероятно.

"Инфляция за июнь оказалась выше ожиданий и в годовом выражении достигла отметки 6,6%, что оказалось немного выше ожиданий рынка. В сложившихся условиях, у регулятора не остается вариантов как продолжить повышать процентную ставку", — отметил он.

Кудрин напомнил: на прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что на грядущем заседании скорее всего будет рассматриваться увеличение ставки в диапазоне от 25 до 100 б.п.

"Безусловно, это предварительная оценка и она как-то может скорректироваться, но ужесточение ДКП выглядит базовым сценарием. Тем не менее, рост ключевой ставки на ближайшем заседании до уровня 7% выглядит маловероятным", — подытожил собеседник агентства.