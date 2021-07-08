МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Семейные россияне в 2 раза чаще задумываются о будущем и формируют накопления с помощью разных инструментов — в том числе, используя накопительное страхование жизни (НСЖ), следует из исследования компании "Капитал Лайф Страхование Жизни", которое есть в распоряжении РИА Новости. Психолог объяснила, почему у вас не получается экономить

Ко Дню семьи, любви и верности страховщик изучил, как семейные люди в различных регионах России используют программы НСЖ для защиты личного и семейного благополучия и формирования капитала. Данные получены на основе анализа более 615 тысяч договоров, которые обслуживает "Капитал Лайф Страхование Жизни" – это 40% всех действующих полисов по накопительному страхованию жизни в стране.

"Как показало исследование, в России люди, находящиеся в браке, в 2 раза чаще, чем холостые, задумываются о будущем и стараются обеспечить его стабильность с помощью различных финансовых инструментов, в том числе накопительного страхования жизни. Доля семейных людей среди тех, кто накапливает с помощью страхования, составляет в среднем по России 68%", — выяснили в компании.

Очевидно, у семейных и несемейных россиян отличаются цели накопления. Так, те, кто состоит в браке, чаще всего формируют капитал на образование и поддержку детей, ремонт недвижимости и покупку мебели, бытовой техники и других предметов обихода. Несемейные люди в свою очередь копят на свое образование, путешествия, отдых и лечение. Интересно, что семейные и холостые граждане одинаково часто откладывают деньги на покупку автомобиля и на "черный день". Россиян предупредили об опасном способе сбережения денег

Кроме того, страховщик выяснил, что в среднем горизонт планирования среди клиентов, накапливающих с помощью программ НСЖ, составляет около 10 лет. При этом 25% клиентов копит на свои цели более 10 лет. Средний размер накоплений составляет 250 тысяч рублей, но у 10% клиентов накопления превышают полмиллиона рублей. Лидерами по сумме накоплений являются Москва со средним объемом договора 550 тысяч рублей, Санкт-Петербург — 450 тысяч рублей, Новосибирская и Тюменская области – более 350 тысяч рублей. Максимальные суммы по полисам НСЖ зафиксированы в Москве, Нижегородской области и Хабаровском крае – более 15 миллионов рублей.

Задумываться о формировании финансовой подушки, по данным "Капитал Лайф Страхование Жизни", россияне начинают примерно в возрасте 30-35 лет, при этом средний возраст страхователя на момент оформления договора — 45 лет. Наиболее популярно НСЖ у женщин, доля которых составляет в среднем по стране 72%.

"НСЖ – это универсальный инструмент, который способен помочь эффективно распорядиться своими свободными средствами, сформировать финансовый резерв семьи, обеспечить поддержку детей, накопить деньги на будущую пенсию и многое другое. При этом страховая часть НСЖ помогает минимизировать последствия возможных непредвиденных обстоятельств, включая смерть по любой причине, в том числе и от коронавируса", — прокомментировал гендиректор компании Евгений Гуревич.