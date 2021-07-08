ВАШИНГТОН, 8 июл — ПРАЙМ. Мама четырех детей из американского штата Колорадо выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных от COVID. Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

В мае губернатор Колорадо Джаред Полис объявил о лотерее, в рамках которой пять вакцинированных жителей штата смогут выиграть по миллиону долларов. Денежные средства будут взяты из федеральных средств, выделенных штату для увеличения охвата вакцинацией.

"Губернатор Полис также объявил… пятого и последнего обладателя миллиона долларов. Хейди Рассел из города Орора — последний житель Колорадо, который выиграл один миллион за прививку", — говорится на официальном сайте губернатора штата.

"Этот приз очень поможет вырастить четырех детей… Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим", — передает слова Рассел телеканал CBS.

Другие члены семьи также рассчитывают на то, что смогут с пользой для себя потратить часть выигрыша. Так, по словам Рассел, одна из ее дочерей планирует, что полученные средства пойдут на оплату ее учебы в колледже.