МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Бывший глава Microsoft Стив Баллмер стал девятым человеком, чье состояние достигло 100 миллиардов долларов, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг. Многодетная американка выиграла $1 миллион в лотерее для вакцинированных

Согласно данным индекса, состояние Баллмера за сутки выросло на 731 миллион долларов, теперь оно насчитывает 101 миллиард. С начала года Баллмер заработал 20,1 миллиарда долларов. В общем списке он занимает девятое место.

В целом первая "десятка" богатейших людей, согласно подсчетам агентства, остается практически без изменений. На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 212 миллиарда долларов, на втором – глава Tesla Илон Маск (177 миллиардов долларов), на третьем – президент LVMH Бернар Арно (169 миллиардов долларов). На четвертой позиции остается основатель Microsoft Билл Гейтс, его богатство насчитывает 148 миллиардов долларов, а на пятой строчке находится глава Facebook с состоянием в 130 миллиардов.

Шестую и седьмую строчки списка BBI занимают основатели Alphabet Ларри Пэйдж и Сергей Брин, их состояние насчитывает 115 и 111 миллиардов соответственно. На восьмом месте находится американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 101 миллиард. Закрывает "десятку" основатель Oracle Ларри Эллисон, единственный из топ-10, чье состояние не достигло 100 миллиардов долларов.

Стив Баллмер занимал позицию генерального директора Microsoft c 2000 до 2014 года, теперь он является владельцем баскетбольного клуба Clippers в Лос-Анджелесе.