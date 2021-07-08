МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Возможное повышение страховых взносов для россиян с высокими доходами обеспечит им рост пенсий в будущем, однако увеличит нагрузку на работодателей и ограничит ресурсы для повышения зарплат, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты. В России хотят изменить начисление страховых взносов на высокие зарплаты

Газета "Известия" в четверг написала, что правительство обсуждает повышение планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются страховые взносы по максимальному тарифу в 22%. Сейчас они платятся с зарплат до 1,465 миллиона рублей в год (примерно 122 тысячи рублей в месяц), а с превышения этой планки отчисления в ПФР снижаются до 10%.

"Это фактически означает повышение социальных налогов для зарплат свыше 122 тысяч в месяц. Считаю данную инициативу весьма неудачной. Она затрагивает всего несколько миллионов человек, однако важно подчеркнуть, что эти люди на сегодняшний момент составляют костяк управленческих кадров и специалистов высокого уровня. Повышение взносов в ПФР увеличит нагрузку на работодателей, что в итоге ограничит ресурсы для повышения зарплат", — считает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

По его словам, в результате эта инициатива может нанести прямой удар по самым высококвалифицированным профессионалам на рынке труда. "Поэтому долгоиграющие последствия подобной меры могут оказать негативный эффект, который перекроет ту незначительную фискальную выгоду, на которую рассчитывает государство", — добавил эксперт. Страховщик выясил, кто из россиян чаще копит на будущее

Руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян в свою очередь отметил, что россияне с высокими зарплатами в будущем выиграют от такой меры, так как вырастет их будущая пенсия. "По сути, реализация этой идеи приведет к тому, что за рост будущих пенсий людей с высокими доходами сейчас заплатят их работодатели", — продолжил эксперт.

Он пояснил, что взносы по ставке 22% идут на увеличение пенсии конкретного сотрудника, а по тарифу 10% — никак не влияют на величину будущей пенсии. "И если повысить порог доходов, с которых взносы уплачиваются по тарифу 22%, то люди с высокими зарплатами окажутся в выгодном положении — их будущая пенсия вырастет. А так как обязательные взносы в ПФР платит работодатель, то нагрузка вырастет именно на него", — указал эксперт.

Айрапетян при этом добавил, что это лишь одна сторона медали. "Обратная сторона заключается в том, что в результате реализации меры в ближайшем будущем вырастут поступления в ПФР, и это, вероятнее всего, главный мотиватор всей идеи. Но, опять же, когда люди, у которых сейчас высокие зарплаты, будут выходить на пенсию, произойдет рост нагрузки на сам ПФР", — заключил он.