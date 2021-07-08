МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ЕЦБ скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции для денежно-кредитной политики, подняв ее до 2%, говорится в сообщении регулятора. Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2021 год

До этого целевым для ЕЦБ показателем по инфляции являлся уровень чуть ниже 2%.

"Совет управляющих считает, что стабильность цен лучше всего поддерживать, поставив себе целевой показатель инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. Этот целевой показатель является симметричным, что означает, что отрицательные и положительные отклонения инфляции от целевого показателя одинаково нежелательны", — говорится в сообщении по итогам пересмотра стратегии монетарной политики регулятора.

ЕЦБ также указывает на возможность переходного периода, в течение которого инфляция может умеренно превышать целевой показатель.

Совет управляющих также подтвердил, что набор процентных ставок ЕЦБ остается основным инструментом денежно-кредитной политики регулятора. Другие инструменты, такие как прогнозы, покупка активов и долгосрочные операции рефинансирования останутся неотъемлемой частью инструментария ЕЦБ, который будет использоваться по мере необходимости.

Первое очередное заседание совета управляющих по вопросам денежно-кредитной политики с применением новой стратегии состоится 22 июля 2021 года. Совет управляющих намерен периодически оценивать целесообразность своей стратегии денежно-кредитной политики, следующая оценка ожидается в 2025 году.