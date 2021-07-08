МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В качестве фаворитов для изображения на обновленной банкноте номиналом 1000 рублей многие эксперты называют Нижегородский кремль, а для банкноты в 5000 рублей — памятник войнам Уральского добровольческого танкового корпуса и дом Севастьянова, однако окончательное решение еще не принято, заявил зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев. В Банке России рассказали о работе над дизайном новых купюр

"Скажем, если мы будем говорить о Нижнем Новгороде как столице Приволжского федерального округа, то здесь выбор, кстати и экспертного сообщества, и многих других людей достаточно очевиден – с большим отрывом лидирует Нижегородский кремль в разных своих видах, ипостасях. Кремль как объект, достойный для размещения на банкнотах, мало у кого вызывает сомнения", — сказал он журналистам.

Если уж кремль появится, то это будет объект не второго плана, а первого. "Что касается других объектов, может быть, будет возможность и их разместить, может быть, еще один или два – до трех максимум. Это будут объекты второго плана", — добавил Алексеев.

Что касается оборотной стороны банкноты в 1000 рублей, многие считают, что если эта банкнота будет посвящена Приволжскому федеральному округу, то было бы логично, чтобы в том или ином виде на ней присутствовало изображение Волги, отметил зампред. Что касается банкноты номиналом 5000 рублей, где на обороте должен быть один из объектов Уральского федерального округа, то популярностью пользуются виды Уральского горного хребта.

"С объектами, которые характеризуют город Екатеринбург как столицу Уральского федерального округа, честно говоря, несколько сложнее, потому что таких однозначных позиций здесь нет. Но среди тех объектов, имена которых сегодня ярко и громко звучали, я могу назвать памятник войнам Уральского добровольческого танкового корпуса – несколько экспертов из Екатеринбурга очень серьёзно отстаивали необходимость размещения этого памятника на банкноте", — отметил зампред.

Большой популярностью со стороны эксперто, в том числе из Екатеринбурга, пользовались и некоторые другие объекты – дом Севастьянова, ряд зданий в стиле конструктивизма. "Это ничего не значит, это не значит, что они там автоматически появятся и попадут. Мы будем всесторонне изучать соответствующую проблематику, и я надеюсь, совет директоров Банка России в конце концов выйдет на обоснованное решение", — заключил Алексеев. Во что инвестировать во время третьей волны COVID

В 2021-2025 годах Банк России планирует комплекс мероприятий, направленных на повышение качества, защищенности и долговечности бумажных денежных знаков. Так, предполагается поэтапно модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты образца 1997 года при этом остаются законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.

Список символов, которые могут быть рассмотрены для изображения на остальных банкнотах, будет составлен специальными экспертными группами. В них вошли известные историки, деятели культуры, специалисты в других областях. Окончательные объекты из списка отберет совет директоров Банка России.