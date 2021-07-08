МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Клиенты, а не банк, могут пострадать, если картомат (устройство для выдачи карт) будет взломан, заявил РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Во что инвестировать во время третьей волны COVID

В четверг Райффайзенбанк сообщил, что запустил пилотный проект по выдаче перевыпущенных карт через специальные устройства — картоматы: "пластик" не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения.

Поскольку это новые для рынка устройства, то инцидентов с ними пока не наблюдалось, отметил Голованов. Однако риски можно оценить по аналогии с другими подобными устройствами — банкоматами, постаматами, вендинговыми аппаратами.

"Для всех них мы знаем реальные примеры взлома и получения злоумышленниками полного контроля над устройством. Большая проблема тут еще и в том, что если в случае, скажем, хищения денег из банкомата пострадавшим является банк, то в случае взлома картомата пострадавшими могут оказаться клиенты", — прокомментировал эксперт.