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https://1prime.ru/finance/20210708/834150431.html
Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы
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Клиенты, а не банк, могут пострадать, если картомат (устройство для выдачи карт) будет взломан, заявил РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского"... ПРАЙМ, 08.07.2021
карта, банковская карта, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Клиенты, а не банк, могут пострадать, если картомат (устройство для выдачи карт) будет взломан, заявил РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
В четверг Райффайзенбанк сообщил, что запустил пилотный проект по выдаче перевыпущенных карт через специальные устройства — картоматы: "пластик" не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения.
Поскольку это новые для рынка устройства, то инцидентов с ними пока не наблюдалось, отметил Голованов. Однако риски можно оценить по аналогии с другими подобными устройствами — банкоматами, постаматами, вендинговыми аппаратами.
"Для всех них мы знаем реальные примеры взлома и получения злоумышленниками полного контроля над устройством. Большая проблема тут еще и в том, что если в случае, скажем, хищения денег из банкомата пострадавшим является банк, то в случае взлома картомата пострадавшими могут оказаться клиенты", — прокомментировал эксперт.