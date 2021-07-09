МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россияне часто задаются вопросом: стоит ли копить деньги, отказывая себе во всем, если рубль постоянно обесценивается. В беседе с агентством "Прайм" эксперты рассказали, при каком минимальном доходе нужно откладывать "на черный день", а когда — не стоит. Психолог объяснила, почему у вас не получается экономить

Первоначальный капитал всегда формируется за счет накоплений. То есть, не откладывая регулярно хоть какую-то сумму, инвестировать и приумножать будет нечего. Это не изменит финансовую ситуацию в лучшую сторону.

Однако для начала стоит определиться с понятием "не хватает денег, отмечает основатель консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак. "Что такое "от зарплаты до зарплаты"? Если человек буквально умирает от голода и холода, копить, конечно, не имеет смысла. Не из чего попросту. Лучше подумать об увеличении дохода. А если зарплаты едва хватает, чтобы выплатить кредит за люксовый автомобиль последней модели, возможно, и стоит пересмотреть приоритеты. Жаловаться не нехватку денег человек будет в обоих случаях", — пояснил он.

Среднестатистическому россиянину, кто живет на 30 тысяч рублей в месяц, кто сумел откладывать и инвестировать 15% этой суммы в течение 25 лет, удастся накопить на вторую пенсию, приводит пример эксперт.

Это достаточно неплохо, учитывая, что человек всю жизнь зарабатывал немного.

С ним солидарен президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич: откладывать стоит всегда, когда доходы выше обязательных расходов (ЖКХ, питание, транспорт, одежда).

"Копить стоит, потому что это подушка безопасности и возможность для нетрудового дохода, личный "пенсионный фонд", что крайне важно с учетом политики в отношении пенсий. Далее все зависит от эффективности личных вложений", — отмечает он. Названы главные финансовые ошибки большинства россиян

Что же касается постоянного обесценивая денег, то тут важно правильно выбрать инструменты инвестирования, чтобы инфляция все не съела.

Эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман добавляет, что "откладывать последнюю копейку" не надо: надо разобраться в своей структуре потребления. "80% людей с достатком ниже среднего тратят деньги на сигареты, берут кредит на отпуск и позволяют себе еще много необдуманных трат, из-за которых деньги утекают сквозь пальцы", — отмечает он и добавляет, что главный совет в такой ситуации — начать вести семейный бюджет.

Через месяц вас будет ждать много открытий, а главное — понимание почему вам регулярно не хватало денег.

"Парадокс, но состоятельные люди всегда ведут бюджет, а люди с низким доходом – никогда. Возможно, нужно задуматься: а может, они богаты, потому что начали считать деньги? Деньги — это такой же ресурс, как вода. У вас стоят счетчики на воду? Тогда почему вы не считаете свои деньги?", — рассуждает Файнман.

КАК ПРИУМНОЖИТЬ

"Просто наличные деньги обесцениваются, вклад в лучшем случае работает в ноль, как и облигации, заработать можно на акциях, недвижимости, реальных активах, но они требуют специальных знаний", — рассказал Манкевич. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

Если говорить про долговременные инвестиции, на 10-15 лет, то можно рассмотреть покупку резервных валют.

"За десять лет доллар вырос на 150% (10 лет назад он стоил 33 рубля, сейчас 75 рублей). Это – 15% в год. В три раза больше любого депозита", — отмечает Файнман.

Также можно рассмотреть вложения в ПИФ или ETF.

В любом случае, ежемесячная покупка десяти долларов либо пая ценой в несколько десятков долларов — посильна каждому, подытожил Верещак.