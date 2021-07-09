Надо ли копить деньги, если их нет
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россияне часто задаются вопросом: стоит ли копить деньги, отказывая себе во всем, если рубль постоянно обесценивается. В беседе с агентством "Прайм" эксперты рассказали, при каком минимальном доходе нужно откладывать "на черный день", а когда — не стоит.
Первоначальный капитал всегда формируется за счет накоплений. То есть, не откладывая регулярно хоть какую-то сумму, инвестировать и приумножать будет нечего. Это не изменит финансовую ситуацию в лучшую сторону.
Однако для начала стоит определиться с понятием "не хватает денег, отмечает основатель консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак. "Что такое "от зарплаты до зарплаты"? Если человек буквально умирает от голода и холода, копить, конечно, не имеет смысла. Не из чего попросту. Лучше подумать об увеличении дохода. А если зарплаты едва хватает, чтобы выплатить кредит за люксовый автомобиль последней модели, возможно, и стоит пересмотреть приоритеты. Жаловаться не нехватку денег человек будет в обоих случаях", — пояснил он.
Среднестатистическому россиянину, кто живет на 30 тысяч рублей в месяц, кто сумел откладывать и инвестировать 15% этой суммы в течение 25 лет, удастся накопить на вторую пенсию, приводит пример эксперт.
Это достаточно неплохо, учитывая, что человек всю жизнь зарабатывал немного.
С ним солидарен президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич: откладывать стоит всегда, когда доходы выше обязательных расходов (ЖКХ, питание, транспорт, одежда).
"Копить стоит, потому что это подушка безопасности и возможность для нетрудового дохода, личный "пенсионный фонд", что крайне важно с учетом политики в отношении пенсий. Далее все зависит от эффективности личных вложений", — отмечает он.
Что же касается постоянного обесценивая денег, то тут важно правильно выбрать инструменты инвестирования, чтобы инфляция все не съела.
Эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман добавляет, что "откладывать последнюю копейку" не надо: надо разобраться в своей структуре потребления. "80% людей с достатком ниже среднего тратят деньги на сигареты, берут кредит на отпуск и позволяют себе еще много необдуманных трат, из-за которых деньги утекают сквозь пальцы", — отмечает он и добавляет, что главный совет в такой ситуации — начать вести семейный бюджет.
Через месяц вас будет ждать много открытий, а главное — понимание почему вам регулярно не хватало денег.
"Парадокс, но состоятельные люди всегда ведут бюджет, а люди с низким доходом – никогда. Возможно, нужно задуматься: а может, они богаты, потому что начали считать деньги? Деньги — это такой же ресурс, как вода. У вас стоят счетчики на воду? Тогда почему вы не считаете свои деньги?", — рассуждает Файнман.
КАК ПРИУМНОЖИТЬ
"Просто наличные деньги обесцениваются, вклад в лучшем случае работает в ноль, как и облигации, заработать можно на акциях, недвижимости, реальных активах, но они требуют специальных знаний", — рассказал Манкевич.
Если говорить про долговременные инвестиции, на 10-15 лет, то можно рассмотреть покупку резервных валют.
"За десять лет доллар вырос на 150% (10 лет назад он стоил 33 рубля, сейчас 75 рублей). Это – 15% в год. В три раза больше любого депозита", — отмечает Файнман.
Также можно рассмотреть вложения в ПИФ или ETF.
В любом случае, ежемесячная покупка десяти долларов либо пая ценой в несколько десятков долларов — посильна каждому, подытожил Верещак.
https://1prime.ru/finance/20210709/834148273.html