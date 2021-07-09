МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 7 июля составил 30 миллионов долларов против притока в 70 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили приток в размере 30 миллионов долларов против притока в 70 миллионов неделей ранее", — говорится в обзоре.