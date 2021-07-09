МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции" считают, что в третьем квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы. Финансисты снизили прогноз по курсу доллара на конец года

Уровень неопределенности относительно дальнейших драйверов рынка в третьем квартале резко вырос, поэтому эксперты тактически изменили взгляд по российским акциям на "нейтральный". Нейтральный подход у них и к глобальным акциям, однако внутри сегмента предпочтения отдается европейским бумагам, говорится в сообщении компании.

"Высокая неопределенность на рынках вызвана бюджетной и монетарной политикой в США, а также замедлением кредитного импульса в Китае. …Эпидемическая ситуация в большинстве европейских стран, которые были аутсайдерами долгое время, в последний месяц заметно улучшилась. Вакцинация в Европе также набирает обороты, а ее темпы – выше, чем в США", — отмечает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

По мнению аналитиков компании, потенциал роста американского индекса акций в ближайшем квартале ограничен. Если пик восстановления экономики США, действительно, будет пройден в ближайшие месяцы, это также может дать понижательный импульс рынку. При этом, в сервисном секторе, в отличие от производственного, пространство для роста все еще сохраняется. Рост экономики США поддерживают успешная вакцинация, бюджетные стимулы и смягчение ограничений, считают они.

"Среди ОФЗ мы считаем привлекательными долгосрочные выпуски. Стабилизация мировых процентных ставок, снижение инфляции в России и завершение цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ могут стать поводом для снижения доходности долгосрочных ОФЗ на горизонте 12 месяцев. Кроме того, ожидаем роста числа новых размещений корпоративных облигаций с адекватной премией ко вторичному рынку. Из евробондов развивающихся рынков позитивный взгляд у наших аналитиков на бумаги Перу, Колумбии и Индии", — добавляет Потапов.