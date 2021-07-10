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2021
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Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России
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Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности макроэкономической политики российского правительства,... ПРАЙМ, 10.07.2021
россия, fitch, антон силуанов, новости, экономика, финансы, макроэкономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности макроэкономической политики российского правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В субботу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
"Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне "BBB" со стабильным прогнозом", — сказал Силуанов журналистам.
В июне агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом, а в январе рейтинг страны на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом подтвердило агентство S&P.
"Полагаем, что последовательное подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации всеми агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности проводимой правительством макроэкономической политики", — отметил глава Минфина.