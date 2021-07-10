МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Россиянам при оформлении ипотеки желательно сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки" станет сумма в 6-12 платежей, рассказал РИА Новости директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий. Надо ли копить деньги, если их нет

"Мы рекомендуем часть средств сохранять в виде "подушки безопасности" на случай ухудшения финансового положения заемщика. По нашим оценкам, минимальный размер такой "подушки" должен быть равен сумме одного-двух ежемесячных платежей по кредиту, в идеале – 6-12 платежам", — советует он.

Средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в настоящее время составляет 55-60 тысяч рублей в Москве и 23-27 тысяч рублей в регионах.

Таким образом, заемщик должен иметь "про запас" минимум 60-120 тысяч рублей в Москве и 30-60 тысяч в регионах, а в идеале — 360-720 тысяч рублей и 180-360 тысяч рублей соответственно.

Однако, по данным компании, сбережения на случай проблем с выплатой ипотечного кредита имеют лишь 27% заемщиков, из них порядка 60% располагают суммой, которой хватит на два-три ежемесячных платежа. В то же время примерно 8-10% заемщиков в принципе не планируют обзаводиться "подушкой безопасности" для решения возможных проблем с кредитом, добавил Питецкий.

По данным ЦБ, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае продолжил увеличиваться — на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет, а средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.