МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Магазинам иногда может быть невыгодно принимать к оплате "пластик", и они могут сказать покупателю, что терминал сломан или отсутствует, а также незаконно установить дополнительную наценку за оплату картой, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. По его словам, в таком случае можно пожаловаться в Роспотребнадзор или банк, но бороться с обманом тяжело. Эксперт объяснил, что могут о вас узнать по чеку из магазина

"Происходить это может по разным причинам. Иногда это объясняется высокой стоимостью услуг эквайринга, но чаще причина в необходимости аккумулировать наличность – например, для расчетов с поставщиками или неофициальной выплаты зарплаты сотрудникам. К приему именно наличных сотрудников магазинов может стимулировать их руководство", — поясняет Шуст.

От технических проблем никто не застрахован и действительно в некоторых случаях терминалы могут выходить из строя, отмечает эксперт. Бороться с такой хитростью на месте крайне тяжело: если продавец не хочет использовать терминал, заставить его покупатель не может. Но иногда можно попросить все-таки достать "неработающий" терминал и попробовать совершить операцию — порой это помогает решить "технические проблемы", советует Шуст.

Альтернатива – это звонок в банк, который установил терминал в магазине (его логотип должен быть на кассе или самом терминале). Банкам-эквайерам "спящие" клиенты невыгодны, поэтому они могут предпринять меры воздействия. Раскрыты популярные уловки для обмана покупателя в магазинах

А в случае дополнительной наценки за оплату картой можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор: именно он контролирует, чтобы цена товара или услуги не зависела от способа оплаты, продолжил он.

"Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены, в зависимости от способа их оплаты – наличными или безналичным способом. Иными словами, указание на ценнике специальной повышенной цены для тех, кто платит картой, незаконно и нарушает права потребителей. Если Роспотребнадзор выявит такие факты, в том числе по жалобе покупателей, то организация будет оштрафована на 30-50 тысяч рублей", — разъяснил эксперт.

Тем не менее, закон не запрещает предоставлять скидки (не наценки) в зависимости от способа оплаты, к примеру стимулируя потребителей использовать безналичные расчеты, и Роспотребнадзор даже публиковал соответствующее разъяснение, напоминает эксперт. Со скидками за платеж наличными ситуация менее однозначная: закон это не запрещает, хотя в таком случае бизнес рискует привлечь внимание налоговиков — у них может возникнуть вопрос, почему бизнес стимулирует именно получение наличных, поэтому такие скидки встречаются довольно редко, рассуждает Шуст.

Способов уклониться от приема безналичного платежа довольно много, но все в конечном счете зависит от потребителей, отмечает эксперт. "Мне представляется, что главным рычагом воздействия на такие торговые точки является потребительское поведение. Если клиенты будут последовательно отдавать предпочтение добросовестным продавцам, которые не пытаются манипулировать потребителем, то популярность описанных выше уловок будет становиться меньше", — отметил Шуст.