МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России постановил, что, согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и закона о валютном контроле, нельзя привлекать к ответственности валютного резидента России за операции, направленные на спасение своих денег в иностранных банках из-за санкций. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте КС РФ.

"12 июля 2021 года Конституционный суд РФ запретил привлекать граждан к административной ответственности при вынужденном использовании ими иностранных банков для возврата средств в Россию… Российским гражданам, попавшим в противоправную ситуацию из-за международных санкций, необходимо оказывать содействие, а не усугублять их сложное правовое положение",- говорится в сообщении.

Это постановление было вынесено после жалобы Николая Кузнецова, ранее оштрафованного на 30,9 миллионов рублей за то, что он вывел деньги со своего долларового счета в Транскапиталбанке в Barclays Bank в Лондоне, а затем в Сбербанк, минуя счет в уполномоченном российском банке. При этом Кузнецов пытался перевести средства на счет своего отца, открытый в Мособлбанке, но не смог сделать это из-за санкций.

"Если из-за санкций законная валютная операция формально перестала соответствовать критерию разрешенной в соответствии с российским валютным законодательством, этого недостаточно для признания незаконными действий гражданина по восстановлению права собственности на принадлежащее ему имущество. Решения по делу Н. Кузнецова должны быть пересмотрены",- подвел итог КС.