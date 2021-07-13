МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития России спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты граждан в 2021 году почти на пять тысяч рублей или на 9,1% по отношению к уровню 2020 года. Россиянам предсказали, что средний уровень дохода превысит показатель в 56 тысяч рублей. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на обновленный в июне макроэкономический прогноз ведомства до 2024 года. Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году

Министерство прогнозирует, что с 2022 года среднемесячные зарплаты в России начнут расти на 6,6%, поэтому к 2024 году они составят около 68 тысяч рублей. При этом еще в апреле Минэкономразвития предполагало, что доход россиян в этом году поднимется только на 3 800 рублей (+7,4%) — до 54 800 рублей.

Помимо этого, ведомство увеличило прогноз прожиточного минимума. Ожидается, что в 2022 году МРОТ вырастет на 2,5% до 11 950 рублей, на 9,2% (до 13 059 рублей) в 2023 году и на 7,4% (до 14 031 рублей) в 2024 году.

"Предыдущие сценарные условия были сформированы на основе данных за январь — февраль. Сейчас, по данным за март, апрель и май, видим: экономика восстанавливается быстрее ожиданий — ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда мы скорректировали в сторону улучшения", — объяснили изменения прогноза в Минэкономразвития.