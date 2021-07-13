МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 14 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Эксперт дал прогноз по ключевой ставке до конца года

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года в объеме 10 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме также 10 миллиардов рублей.

В целом в третьем квартале Минфин РФ планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 700 миллиардов рублей.